GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Beraberindekileri kabul edecek, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni ve Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Beraberindekileri kabul edecek, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni ve Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/12.30/ Sakarya/Akyazı 15.00/ Sakarya/Arifiye17.30)
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel