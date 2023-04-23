GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Beraberindekileri kabul edecek, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni ve Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı Töreni'ne katılacak.