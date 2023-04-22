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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda, Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda, Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/15.30)

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Gaziantep Güncel Haberler

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