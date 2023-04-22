GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda, Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda, Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.
(Gaziantep/15.30)
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel