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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.30)

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Gaziosmanpaşa Meydanı Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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