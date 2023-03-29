GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından Novak onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/12.00/17.00/17.15/18.30/19.15)
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel