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GÜNDEM ÖZETİNE

Güncel Haberler

GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından Novak onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/12.00/17.00/17.15/18.30/19.15)

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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