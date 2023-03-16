GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşecek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek.
(Ankara/11.00/12.00/16.45/17.45)
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel