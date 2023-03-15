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GÜNDEM ÖZETİNE

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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüşecek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek.

(Ankara/12.00/17.30/19.45/20.45)

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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