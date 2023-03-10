GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüşecek, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüşecek, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul edecek.
(Ankara/15.00/17.00)
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel