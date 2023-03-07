GÜNDEM ÖZETİNE Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Sultan Waddaulah onuruna resmi akşam yemeği verecek. (Ankara/14.00/16.00/16.15/17.00/17.45/18.30) Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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