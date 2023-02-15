GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık yapacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık yapacak.
(Ankara/13.30/17.30)
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel