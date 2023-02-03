GÜNDEM ÖZETİNE Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış törenine katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul edecek, çalışma yemeğinin ardından Kurti ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış törenine katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul edecek, çalışma yemeğinin ardından Kurti ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/15.00/17.30/20.00) Güncel Kaynak: AA / Cankut Taşdan Recep Tayyip Erdoğan Aydos Kalesi Güncel Haberler

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