GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni ile BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni ile BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak.
(Bursa/13.30/17.30)
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel