GÜNDEM ÖZETİNE Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katılacak. (İstanbul/15.00/19.00) Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş Recep Tayyip Erdoğan Esenyurt Haliç Güncel Haberler

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