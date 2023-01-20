GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katılacak.
(İstanbul/15.00/19.00)
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel