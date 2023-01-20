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GÜNDEM ÖZETİNE

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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katılacak.

(İstanbul/15.00/19.00)

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Esenyurt Haliç Güncel Haberler

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