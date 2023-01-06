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GÜNDEM ÖZETİNE

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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/18.00)

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Haliç Güncel Haberler

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