GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.30/18.00)
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel