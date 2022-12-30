GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, Burhan Felek Salonu'nda Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.15/14.30/15.15/16.30/18.30)
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel