Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNDEM ÖZETİNE

Güncel Haberler

GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Burhan Felek Salonu'nda Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.15/14.30/15.15/16.30/18.30)

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Karadağ Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title