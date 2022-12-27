GÜNDEM ÖZETİNE Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ve Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i ayrı ayrı kabul edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ve Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/14.00/14.45/15.30/16.15) Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Ruslan Kazakbaev Güncel Haberler

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