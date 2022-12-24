GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir- Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
(Erzurum /13.00)
Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel