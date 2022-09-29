GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu ile İznik'te Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış etkinliklerine katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu ile İznik'te Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış etkinliklerine katılacak.
(Ankara/12.00/Bursa/17.00)
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel