GÜNDEM ÖZETİNE
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katılacak.
(Ankara/12.00/16.30)
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel