GÜNDEM ÖZETİNE Güncel Haberler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katılacak. (Ankara/12.00/16.30) Güncel Kaynak: AA / Cankut Taşdan Recep Tayyip Erdoğan Altındağ Güncel Haberler

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