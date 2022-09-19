GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenecek "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katılacak, Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenecek "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katılacak, Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul edecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel