GÜNDEM ÖZETİNE
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Kütahya/14.30/Afyonkarahisar/17.30)
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel