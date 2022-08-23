GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/17.00/17.15/18.30/19.00)
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel