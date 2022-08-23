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GÜNDEM ÖZETİNE

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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/17.00/17.15/18.30/19.00)

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Mahmud Abbas Güncel Haberler

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