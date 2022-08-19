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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul edecek, Dörtyol Meydanı'nda 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul edecek, Dörtyol Meydanı'nda 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.00/18.00)

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı İstanbul Güncel Haberler

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