GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşmenin ardından resmi akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşmenin ardından resmi akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni'ne katılacak
(Ankara/17.00/17.15/18.30/20.00)
AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel