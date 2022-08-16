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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşmenin ardından resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşmenin ardından resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni'ne katılacak

(Ankara/17.00/17.15/18.30/20.00)

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Malezya Güncel Haberler

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