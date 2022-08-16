GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşmenin ardından resmi akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşmenin ardından resmi akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni'ne katılacak (Ankara/17.00/17.15/18.30/20.00) Güncel AA / Hamdi Çelikbaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Malezya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.