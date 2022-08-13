GÜNDEM ÖZETİNE
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na iştirak edecek.
(Çorum/16.00/Nevşehir/19.00)
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel