GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na iştirak edecek. (Çorum/16.00/Nevşehir/19.00) Güncel AA / Yusuf Soykan Bal Recep Tayyip Erdoğan Çorum Güncel Haberler

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