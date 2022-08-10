GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Pahor onuruna resmi akşam yemeği verecek. (Ankara/12.00/17.00/17.15/18.15/19.00/19.30) Güncel AA / Cankut Taşdan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Edi Rama Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.