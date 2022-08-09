GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılacak, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılacak, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Mersin/12.30/Konya/20.00) Güncel AA / Cankut Taşdan Recep Tayyip Erdoğan Taşucu Limanı Konya Güncel Haberler

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