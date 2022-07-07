GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi öğle yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi öğle yemeği verecek.
(Ankara/12.30/12.45/13.45/14.30/15.15)
AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel