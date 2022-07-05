GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Hükümetlerarası Zirve Oturumu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Hükümetlerarası Zirve Oturumu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeği verecek. (Ankara/16.30/16.45/17.45/18.30/19.00) AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Mario Draghi Güncel Haberler

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