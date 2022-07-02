GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guhem Uzay Havacılık Merkezi'nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile Gökdere Meydanı'nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guhem Uzay Havacılık Merkezi'nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile Gökdere Meydanı'nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. (Bursa/14.00/16.30) AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Bursa Güncel Haberler

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