GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guhem Uzay Havacılık Merkezi'nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile Gökdere Meydanı'nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guhem Uzay Havacılık Merkezi'nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile Gökdere Meydanı'nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Bursa/14.00/16.30)
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel