GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak. (İstanbul/14.30) AA / Aykut Karadağ - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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