GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Cankut Taşdan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul edecek.
(Ankara/14.00/15.00/20.00)
AA / Cankut Taşdan - Güncel