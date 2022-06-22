GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından resmi akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından resmi akşam yemeği verecek. (Ankara/16.30/16.45/18.15/19.00) AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel Güncel Haberler

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