GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından resmi akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.30/16.45/18.15/19.00)
AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel