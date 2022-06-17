GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak. - Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul edecek ve Enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katılacak. (İstanbul/11.00/14.30/15.30) AA / Aykut Karadağ - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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