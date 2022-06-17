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GÜNDEM ÖZETİNE

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak.

- Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul edecek ve Enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/11.00/14.30/15.30)

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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