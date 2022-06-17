GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak.
- Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul edecek ve Enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/11.00/14.30/15.30)
AA / Aykut Karadağ - Güncel