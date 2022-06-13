GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler

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GÜNDEM ÖZETİNE

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski'yi kabul edecek.

Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/14.00/Zonguldak/16.00)

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Haliç Güncel Haberler

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