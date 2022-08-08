GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılacak.

(Konya/20.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükdöllük köyünde ayçiçeği tarlasında çiftçi ziyareti yapacak, partisinin milletvekilleriyle grup toplantısında bir araya gelecek, Edirne kanaat önderleri toplantısına katılacak, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Edirne/10.00-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "13. Büyükelçiler Konferansı"na katılacak.

(Ankara/10.45)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ortaköy Köy Yaşam Merkezi açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısı ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısının ardından Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Uşak/11.00-15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılacak.

(Mersin/12.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın 2. gününde büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/16.30)

SPOR

1- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek; oyunların resmi açılış töreni yapılacak.

(Konya/20.00)

2- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü iç sahada Bitexen Giresunspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

(İstanbul/10.30)

3- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.