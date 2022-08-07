GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "13. Büyükelçiler Konferansı" münasebetiyle vereceği öğle yemeğine katılacak.

(Ankara/12.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Aşura Matem Merasimi" ile Lalezar Tesisleri'ndeki Balkan Türkleri Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Edirne/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılışına katılacak.

(Ankara/10.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Roket Yarışması'na iştirak edecek.

(Aksaray/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ-İGA-THY Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

3- TÜİK, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 13. Büyükelçiler Konferansı başlıyor

Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir ziyaretlerinin ardından başlayacak konferansın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/10.30/19.00/15.30/17.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.15/21.45/Ankara/21.45)

2- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm, futbol ve voleybolda mücadele başlayacak.

(Konya)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.