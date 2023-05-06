GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi düzenlenecek.

(İstanbul/16.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gölbaşı ve Keçiören'de ilçe mitingine, Sincan'da Yozgat Hemşehri Buluşması Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/16.00/17.30/19.30)

4- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir, Kırıkkale ve Antalya mitinglerine katılacak.

(Kırşehir/12.00/Kırıkkale/14.00/Antalya/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Fatih Dönmez, Karaçay Malkar Derneğini ziyaret edecek, Odunpazarı mitingine katılacak.

(Eskişehir/14.00/16.00)

2- Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Orman İş Sendikası üyeleri ile toplantı yapacak.

(Antalya/12.00)

3- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Şişli'de Malatya dernekleri üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi öncesi konuşma yapacak, Küçükçekmece'de Balkan Kültür Derneğini, Bağcılar'da Sivas Bosna Sancak Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30/15.30/16.00/18.30/20.30)

4- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, Kahramanmaraşlılar Vefa Buluşması'na ve "Efsanenin Doğuşu TOGG" seminerine katılacak.

(Kayseri/10.30/11.30)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Manisa mitingi ile Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek Sakarya mitinginde halka hitap edecek.

(Manisa/12.00/Sakarya/14.30)

6- Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.

(Yalova/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İmam Hatip Lisesi Mezunlar Günü'ne katılacak.

(Sakarya/13.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Balık Hali'ni ziyaret edecek, 10 K Maraton İzmir Koşusu'nu takip edecek ve Manisa Demirci Keşkek Günü'ne katılacak. Tenis Turnuvasını izleyecek Kasapoğlu, Karabağlar'da eski İzmir Pazaryeri'nde vatandaşlarla buluşacak, Sığacık'ı ziyaret edecek, Şavkar Cimnastik Ailesi Buluşması ve Bahar Şenliği programlarına katılacak.

(İzmir/05.00/09.15/12.00/13.30/15.00/18.00/19.30/Manisa/11.30) ???????

2- Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasına HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor, Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor ve Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Konya/16.00/Giresun/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın maçları yapılacak. Hafta, Erzurumspor FK-Gençlerbirliği, Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor, Bodrumspor-Altınordu, Sakaryaspor-Pendikspor, Manisa FK-Göztepe, Çaykur Rizespor-Tuzlaspor ve Altay-Altaş Denizlispor karşılaşmalarına sahne olacak.

(Bursa/Balıkesir/Muğla/Sakarya/Manisa/Rize/İzmir/16.00)

4- TFF 2. Lig gruplarında 36'ncı, TFF 3. Lig gruplarında 32'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası Manisa Büyükşehir Belediyespor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Beşiktaş Emlakjet-Frutti Extra Bursaspor, Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla tamamlanacak.

(Manisa/13.00/İstanbul/15.30/Ankara/18.00)

6- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası Finali'nin rövanşında Konyaaltı Belediyespor, İspanya'nın CB Atletico Guardes takımını konuk edecek.

(Antalya/20.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

(İstanbul/15.00)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3'üncülük mücadelesi ilk maçında Türk Hava Yolları, VakıfBank ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3'üncülük mücadelesinde Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İzmir/17.00)

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