GÜNDEM ÖZETİ / 5 Nisan 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.23)

2- TBMM'den

HDP'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

TBMM Genel Kurulunda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF'nin Riva Tesisleri'nde toplanacak.

(İstanbul/11.00)

2- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali, Fransa'da başlayacak. İlk yarı final maçında Türk ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İtalya'nın Umana Reyer takımıyla, ikinci yarı final mücadelesinde Galatasaray, ev sahibi Tango Bourges'le karşı karşıya gelecek.

(Bourges/18.00/21.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi başlayacak; Manchester City-Atletico Madrid, Benfica-Liverpool ilk maçları yapılacak.

(Manchester/Lizbon/22.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18'inci ve son maçında Frutti Extra Bursaspor, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını konuk edecek.

(Bursa/20.45)

5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları yapılacak.

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AA / Güncel