GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2022 - Haberler

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beykoz Belediyesini ziyaret edecek, Beykoz Sahili 15 Temmuz Şehitler Meydanı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin hizmetlerinin tanıtılacağı programa iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti'nin Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, ikinci gün çalışmalarının ardından sona erecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Anayasa değişikliği için referandum düzenlenecek.

(Nur Sultan)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(09.30/11.30)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i konuk edecek.

(Trabzon/16.00)

2- Voleybolda FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesi tamamlanacak; Sırbistan-Hollanda ve Tayland-Çin maçlarının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/16.00/19.00)

3- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal ile Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.

(Paris)

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AA / Güncel