GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sanatoryum Rus'ta bir araya gelecek.

İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak.

(Soçi)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Teknopark İstanbul'u ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Akademi Buluşmaları - 2: Çocuk" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.30/16.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kadıköy'de Atatürk Fen Lisesindeki Erhan Afyoncu Kütüphanesi açılış programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Armutlu ve Termal ilçesi ile kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Yalova/12.00/13.50/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/17.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyükşehir Belediyesi Kent Ormanı'nda "Türkiye İzcilik Federasyonu İslam İzcileri Dostluk Kampı Açılış Töreni"ne katılacak, hutbe okuyup cuma namazı kıldıracak.

(Konya/12.00/13.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlayacak; sezonun açılış maçında İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

2- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadeleler, pist bisikleti yarışmalarıyla Konya Olimpik Veledromu'nda başlayacak.

(Konya)

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