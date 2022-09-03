GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere iştirak edecek. Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret edecek.

(Sivas/09.00/11.15)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin final mücadelesini takip edip, ödül törenine katılacak.

(Antalya/17.00)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

(Tiflis/20.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Polonya'da ABD ile karşılaşacak.

(Gliwice/18.30)

4- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasına Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/19.15/Antalya/Ankara/21.45)

5- Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor-Boluspor, Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor, Adanaspor-Altay ve Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/Ankara/16.30/Adana/Denizli/20.00)

6- TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesine devam edilecek; TFF 3. Lig'de sezonun ilk hafta maçları tamamlanacak.

7- FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı sona erecek.

(Afyonkarahisar)

8- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'si yapılacak.

(Zandvoort/16.00)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayak yarışı İtalya'da gerçekleştirilecek.

(Rimini/15.00)

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