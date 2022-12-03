GÜNDEM ÖZETİ / 4 Aralık 2022

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraşlılar Kültür Derneğinin yeni genel merkez binasının açılışına katılacak.

(Ankara/12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ve Osmaniye Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirecek, Çim Hokeyi Sahası'nı ziyaret edip spor malzemesi dağıtacak.

Bakan Kasapoğlu, Kayıboyu Kız Yurdu'nun açılışını yapacak, antrenörlerle buluşacak, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirecek, 1250 kişilik erkek öğrenci yurdunun inşaatında incelemelerde bulunacak, Gençlik Buluşması'na katılacak ve Valiliği ziyaret edecek.

(Osmaniye/13.00/18.15)

2- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turuna, Fransa-Polonya ve İngiltere-Senegal maçlarıyla devam edilecek.

(Doha/18.00/Al Khor/22.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de, Manisa FK- Ankara Keçiörengücü, Adanaspor-Göztepe ve Altay-Dyorex Boluspor maçları yapılacak.

(Manisa/13.30/Adana/16.00/İzmir/19.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Darüşşafaka-AYOS Konyaspor Basketbol, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka ve Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/15.30/Gaziantep/18.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına, Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın-Emlak Konut, Beşiktaş-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/16.00/İstanbul/14.30/15.30/Kayseri/15.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftası, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Sigorta Shop, Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/15.00/İstanbul/17.00/18.30)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına, TÜRŞAD-Arkas Spor ve Altekma-Ziraat Bankkart maçlarıyla devam edilecek.

(Bitlis/13.00/İzmir/17.30)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur rövanşlarında, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul takımını, Konyaaltı Belediyespor, Ukrayna'nın Galychanka ekibini konuk edecek.

(İzmir/16.30/Antalya/16.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftası başlayacak ve 2 maç yapılacak.

10- TFF 2. Lig gruplarında 17. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 15. hafta ve Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 7. hafta mücadelesi tamamlanacak.

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