GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pursaklar'da "TÜRK-İŞ 70. Yıl Hatıra Ormanı İlk Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesinde düzenlenecek "Türkiye'nin Tarım Stratejileri" toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tercih Destek Programı'nda gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Ordu ayağındaki yarışmaları takip edecek.

(Ordu/10.30)

GÜNCEL

1- 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek- Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları yapılacak.

(10.15/14.45)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'de düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba ile karşı karşıya gelecek.

(Seul/09.30)

2- Galatasaray, Avusturya kampında son hazırlık maçında İtalyan ekip Fiorentina ile karşılaşacak.

(Grödig/19.00)

3- Galatasaray Spor Kulübünde gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için üyelerden yetki istenecek olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

4- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B Grubu'ndaki ikinci maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak.

(İzmir/20.30)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'si yapılacak.

(Budapeşte/16.00)

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