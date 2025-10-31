GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM'nin 2026 yılı bütçe görüşmelerine katılacak. Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri de ele alınacak.

(TBMM/10.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşması ile Celal Bayar Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni ile TRT World Forum 2025- Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması programına iştirak edecek.

(Manisa/09.00/11.00/İstanbul/16.15)???????

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal İnönü'nün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabrini ve Sarıyer Belediyesi'ni ziyaret edecek, Sarıyer Çamlıtepe Merkez Camisi'nde cuma namazını kılacak, TÜSES Erdal İnönü'yü Anma Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/11.45/12.53/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ege Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni ile Kemalpaşa Adliyesi Açılışı ve Aliağa Adliyesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İzmir/10.00/14.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Erken Tanı ve Çocukluk Gelişim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak. Göktaş, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Hacı Seyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi açılışına katılacak, evlilik kredisinden faydalanan bir çiftin nikah törenine iştirak edecek.

(Bursa/14.00/14.40/15.30/16.45/17.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Expo Center'da eğitim bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek, UNESCO 43. Genel Konferansı Bakanlar Oturumu Eğitim Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Semerkant)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Meclisi ve İş İnsanı Kadınlar ile kahvaltıda buluşacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/11.00-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uber Proje Etkinliği ile KADEM İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.30/11.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, Yeni Kovan, Yeni Umut Projesi Kapsamında Arı Kovanı Dağıtım Töreni'ne katılacak, Munzur Vadisi Milli Parkı'nı ziyaret edecek, Coğrafi İşaretli Tunceli Sarımsağı Yaygınlaşıyor Projesi kapsamında sarımsak ekimi etkinliğine katılacak, Mersin Balığı Tesisi'ni ziyaret edecek.

(Tunceli/10.00/11.00/13.00/14.30/15.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye - İsviçre Ekonomi Forumu'nun açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas Divriği Hava Kampüsü Açılış Töreni'ne katılacak.

(Sivas/11.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici endeksi ile bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özetini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- 32. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi, Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenecek.

(Pekin/Ankara)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2025 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini açıklayacak, Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği tarafından bir otelde düzenlenecek geleneksel öğle yemeğine katılacak.

(İstanbul/10.00/12.15)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, RAMS Başakşehir-Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, Atakaş Hatayspor-Erzurumspor maçıyla başlayacak.

(Mersin/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Vitoria-Gasteiz/22.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Esenler Erokspor-TOFAŞ müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

5-Beşiktaş'ın hafta sonu gerçekleştirilecek Olağan Mali ve İdari Genel Kurul Toplantısı öncesi, kulüp ikinci başkanı Hakan Daltaban, asbaşkan Murat Kılıç, genel sekreter Uğur Fora ile yönetim kurulu üyeleri Çağatay Abraş ve Merve Öztopaloğlu, Tüpraş Stadı'nda bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00)

