GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Andırın'da "Ailemizin Çınarları Festivali"ne katılacak.

(Kahramanmaraş/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sivas/13.00/13.30)

SPOR

1- FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın Gürcistan'da düzenlenen A Grubu mücadelesinde Türkiye, ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Tiflis/17.15)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Bursa/15.45)

3- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasına, Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor, Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/19.15/Giresun/21.45/İstanbul/19.15/21.45)

4- Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor-Erzurumspor FK, Bodrumspor-Eyüpspor ve Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.30/Muğla/17.00/Malatya/20.00)

5- TFF 2. Lig'de 2. hafta, Beyaz ve Kırmızı Gruplarda yapılacak toplam 3 maçla başlayacak.

6- TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu başlayacak; 1, 2 ve 3. Gruplarda toplam 9 maç yapılacak.

7- FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı "MXGP of Türkiye" başlayacak.

(Afyonkarahisar)

8- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'inin sıralama turları yapılacak.

(Zandvoort/16.00)

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