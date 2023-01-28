GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2023

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 17. Konferansı kapsamında temaslarda ve ikili görüşmelerde bulunacak.

(Cezayir)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Adana/14.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yavuz Selim Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısına iştirak edecek.

(Amasya/15.45)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meyra Palace Otel'de düzenlenecek Ankara 3. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı'nda Dipsavak Mansaba Su Bırakma Testi'ne katılacak ve ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

(Artvin/14.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri'de restore edilen tarihi Kısa Köprü'de incelemede bulunacak, Piri Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi ile müze ve kütüphaneye dönüştürülen tarihi Kaymakamlık Binası'nı ziyaret edecek, Bizans Sarnıcı Müze Alanı ve Hünkarı Şerif Camii İhya Projesi'ni inceleyecek, Silivri Mübadele Müze Evi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/15.00-16.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası İstanbulspor-Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/19.00/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 22. haftaya Adanaspor-Bodrumspor, Ankara Keçiörengücü-Altay, Yeni Malatyaspor-Eyüpspor ve Altaş Denizlispor-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.

(Adana/Ankara/13.30/Malatya/16.00/Denizli/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 22. hafta, TFF 3. Lig'de 20. hafta maçları tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor maçlarıyla sona erecek.

(Denizli/13.00/İstanbul/15.30/18.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/Ankara/13.00/İstanbul/16.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta-TÜRŞAD, Cizre Belediyespor-Develi Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Tokat Belediye Plevne, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/Şırnak/13.00/Bursa/15.00/Ankara/Hatay/16.00/İzmir/17.30)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta tek maç, Erkekler Süper Lig'de 14. hafta 5 maçla tamamlanacak.

8- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas ile Sırp Novak Djokovic karşı karşıya gelecek.

(Melbourne/11.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.