GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'ne iştirak edecek.

Erdoğan, zirve kapsamında liderlerin resmi karşılanması töreninde ve aile fotoğrafında hazır bulunacak. Liderlerle ikili görüşmeler yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkanlığında Gayriresmi Transatlantik Yemeği'ne katılacak.

(Madrid)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

(Ankara/16.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne, ticaret ve sanayi odalarının katılımlarıyla düzenlenecek ekonomi şurasına katılacak.

(Kırıkkale/10.00/Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Ankara Toptancı Hali'nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Ankara/07.45)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz Derneği Ortak Hafıza Dergisi Lansman Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valiliği ziyaret edecek, Merkez Ömerli köyü, Taşköprü Kıran köyü, Hanönü Yenice ve Vakıfgeymene köylerinde incelemelerde bulunacak, ardından Bozkurt ilçesine gidecek.

(Kastamonu/09.00/10.00/11.00/11.45/13.00)

3- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini, 2021 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de yapılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Zirvesi, liderlerin katılacağı oturumlarla devam edecek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.

(Madrid)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, UNESCO'da Cezayir Milli Eğitim Bakanı Abdelhakim Belaabed, UNESCO Yürütme Kurulu Başkanı Tamara Rastovac Siamashvili ve Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad Al Shaikh ile ikili görüşmelerde bulunacak, Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi Açılış Oturumu ve Eğitim Bakanları Yuvarlak Masa Oturumu'na katılacak.

(Paris)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Esenboğa Külliyesi'ndeki mezuniyet törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.

(Calgary/05.00)

4- 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda yarışlar Bodrum'da başlayacak.

(Muğla)

5- HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya gelecek.

(Yalova/13.00)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo 2. tur mücadelesi başlayacak.

(Londra)

7- Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Genel Kurulları yapılacak.

(Ankara/10.00/15.00)

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AA / Güncel