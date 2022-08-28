GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Başakşehir teşkilat toplantısına katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tulu Porselen Fabrikası Açılış Töreni'ne, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir YHT Üst Yapı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kütahya/14.00/Afyonkarahisar/17.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret ve haziran ayı katı yakıtlar istatistikleri ile ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen "Gücün hakimiyeti mi, kuralların gücü mü?" temalı 17. Bled Stratejik Forumu'na katılacak.

(Bled)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'da E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/22.15)

2- Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/19.15/İstanbul/21.45)

3- Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding arasında Galatasaray Tekerlekli Sandalye Takımının sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşması Nef Stadı'nda imzalanacak.

(İstanbul/12.00)

4- Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanın başında Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/18.30)

5- Spor Toto 1. Lig'in 3. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Tuzlaspor maçıyla sona erecek.

(Sakarya/21.00)

6- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başlayacak.

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