GÜNDEM ÖZETİ / 28 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Ararat Restoran'da iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Ağrı/14.00-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Üretim Sürecine Katılım" projesinin tanıtım toplantısına katılacak.

(Bursa/10.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan'da İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalam Azizov ile görüşecek.

(Taşkent)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Letonya'da Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Riga)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Anlat İstanbul" programının sonuçlarının açıklanacağı toplantıya katılacak.

(İstanbul/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksi ile mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun rövanş mücadelelerinde Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile deplasmanda karşılaşacak; Arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edecek.

(Netanya/19.45/Konya/21.00)

2- Galatasaray, sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da sürdürüyor.

(Innsbruck)

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