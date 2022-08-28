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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2022

Güncel Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sapanca'da düzenlenecek Hizmet İhracatçıları Birliği programına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sapanca'da düzenlenecek Hizmet İhracatçıları Birliği programına katılacak.

(Sakarya/13.00)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor, Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor, Trabzonspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(İstanbul/Kayseri/19.15/Trabzon/21.45)

3- Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasına Bodrumspor-Adanaspor, Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe, Gençlerbirliği-Pendikspor ve Altay-Ankara Keçiörengücü karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Muğla/Balıkesir/17.00/Ankara/19.15/İzmir/21.45)

4- TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlanacak.

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'si yapılacak.

(Liege/16.00)

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Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Sırbistan Sapanca Güncel Haberler

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